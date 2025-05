Monaco ‍: Un gardien à 25 ME pour régler tous les problèmes

Dans : Monaco.

Par Guillaume Conte

En grande difficulté au poste de gardien, l'AS Monaco cherche absolument un portier capable de faire l'unanimité pour la saison prochaine. Il faudra y mettre le prix.

L’AS Monaco a un mal fou à se trouver un gardien qui fait l’unanimité. Cela lui coûte cher ces deux dernières saisons, et la formation de la Principauté cherche ainsi la perle rare pour rassurer sa défense et enfin aller encore plus haut, en Ligue des Champions comme en Ligue 1. Pour cela, l’ASM compte frapper fort cet été. L’intérêt pour David De Gea, l’ancien gardien de Manchester United désormais à la Fiorentina, ou pour Marcin Bulka du voisin niçois, a déjà été reporté. Mais selon L’Equipe, c’est l’un des meilleurs gardiens de Ligue 1 qui fait rêver le club du Rocher. Il s’agit de Djordje Petrovic, qui vient de réaliser une saison impeccable avec Strasbourg. Il était prévu qu’il revienne à Chelsea, le club auquel il appartient, mais une place de titulaire ne lui est pas garantie avec la concurrence de Robert Sanchez et Filip Jorgensen.

Le but d'Akliouche, au terme d’une magnifique action collective contre Saint-Étienne, est votre 𝑩𝒊𝒋𝒐𝒖 𝒅𝒖 𝑴𝒐𝒊𝒔 @apm_monaco du mois de mai 💫 pic.twitter.com/V1jWsCzSuh — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) May 30, 2025

Un transfert n’est donc pas à écarter, surtout que la perspective de disputer la Ligue des Champions avec Monaco plairait au gardien serbe. Il y toutefois un hic de taille, puisque Chelsea réclame 25 millions d’euros pour céder Petrovic, ce qui est jugé trop élevé pour le club de Ligue 1. Le club londonien avait acheté le Serbe au New England Revolution pour la somme de 16 millions en 2023, avec un contrat de sept ans à la clé, soit jusqu’en 2030. Autant dire que c’est bien Chelsea qui va dicter le tempo de cette opération pas facile à mener, même si Petrovic et l’AS Monaco rêvent bien de collaborer la saison prochaine.