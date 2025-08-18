Monaco retient un défenseur international

Dans : Monaco.

Par Claude Dautel

Annoncé comme partant vers la Turquie, Thilo Kehrer devrait finalement rester cette saison à l'AS Monaco, alors qu'il a encore trois ans de contrat avec le club de la Principauté.

Le club de Galatasaray espérait bien faire signer Thilo Kehrer avant la fin du mercato, d'autant que le défenseur international allemand était prêt à rejoindre le club stambouliote. Mais, finalement, l'AS Monaco, qui était en cours de réflexion sur ce sujet, a décidé de conserver Thilo Kehrer cette saison, estimant qu'il pouvait apporter de la concurrence. Le défenseur de 28 ans va donc rester en Principauté, sauf revirement de dernière minute, annonce ce lundi Nice Matin.