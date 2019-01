Monaco : Nouveau coup de tonnerre dans le dossier Vainqueur !

Dans : Monaco, Mercato, Ligue 1.

Vendredi, dans un communiqué de presse laconique, l'AS Monaco annonçait que compte tenu d'une blessure au mollet gauche constatée lors de sa visite médicale, William Vainqueur ne rejoignait pas le club de la Principauté lors de ce mercato. Thierry Henry avouait qu'il regrettait que le joueur d'Antalyaspor ne puisse pas venir, mais finalement l'entraîneur monégasque pourrait avoir une bonne surprise. En effet, selon L'Equipe, l'ASM réfléchit encore sur la possibilité de s'offrir William Vainqueur malgré sa blessure. Franck Passi, coach adjoint, et Michael Emenalo, le directeur sportif de Monaco, seraient favorables à la signature de l'ancien joueur de l'OM, estimant qu'il sera vite de retour et que son expérience est importante pour les nombreux jeunes présents au club.

Une rencontre devrait avoir lieu ce samedi matin entre William Vainqueur et Vadim Vasilyev, le vice-président devant décider de l'avenir de ce possible transfert. Mais à priori le dirigeant russe de l'AS Monaco apprécie la détermination du joueur d'Antalyaspor et il pourrait finalement donner le feu vert à cette transaction. Au lendemain de la signature de Cesc Fabregas, le club de la Principauté pourrait donc avoir une autre bonne nouvelle pour ses supporters. Ou pas.