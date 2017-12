Monaco : Ménès voit « un club qu’un Russe mis en examen va bazarder »

Dans : Monaco, Ligue 1.

En l'espace de deux semaines, l'AS Monaco s'est fait sortir sans ménagement de la Ligue des champions sans même avoir droit à un ticket pour l'Europa League, et est descendu du podium de la Ligue 1 après deux défaites contre le PSG et à Nantes. Pour Pierre Ménès, il est évident que rien ne va plus au sein du club de la Principauté et cela pourrait même s'aggraver.

Lors de son émission, 19h30PM, le consultant de Canal+ a lâché les chevaux. « Après leur match nul tout pourri à Amiens, on a dit c’est pas grave ils se préparent pour le match capital en Ligue des champions contre Leipzig. Ils en ont pris quatre à domicile, mais on a dit c’est pas grave ils préparent le match contre le PSG. Ils ont perdu 2-1 et c’est un miracle tant le PSG a raté des occasions. On s’est dit qu’ils allaient se reprendre à Nantes et ils ont perdu 1-0 (...) Le problème de Monaco c’est qu’il appartient à un Russe qui est mis en examen et qui va chercher à bazarder le club. Ils ont fait les épiciers lors du mercato en vendant leurs meilleurs joueurs, ceux qui restent sont déprimés. Quand on voit le niveau de Jemerson, de Glik, et de Fabinho, lui ses jambes sont à Monaco, sa tête est à Paris ou ailleurs. Les renforts du mercato n’arrivent pas à 10% de Mbappé. Là, ils sont sortis du trio de tête et ils ont intérêt à se reprendre car je suis très inquiet pour eux », a lancé Pierre Ménès, qui ne va pas rassurer les supporters de l’AS Monaco en ces temps difficiles.