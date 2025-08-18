Monaco ‍: Le transfert de Denis Zakaria s'écroule

Dans : Monaco.

Par Claude Dautel

24 heures après avoir été annoncé proche du club saoudien d'Al-Ahli, Denis Zakaria devrait finalement rester à l'AS Monaco.

Contrairement à ce qui avait été dévoilé dimanche, Denis Zakaria ne rejoindra pas le club saoudien qui avait décidé de verser 45 millions d'euros à Monaco afin de s'offrir le capitaine international suisse et cadre d'Adi Hütter. Un transfert qui avait fait scandale en Principauté, personne ne comprenant l'intérêt de l'ASM de laisser partir un joueur aussi important alors que la saison est commencée et qu'il était impossible pour Monaco de trouver un joueur d'un tel niveau à ce stade du mercato. Mais, ce lundi soir, Fabrizio Romano annonce que toutes les négociations entre Denis Zakaria, Al-Ahli et l'AS Monaco sont désormais à l'arrêt et que l'opération semble devoir être totalement abandonnées entre les trois parties. Le journaliste italien ne précise pas les raisons de ce brutal revirement.