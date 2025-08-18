Monaco ‍: Zakaria vendu, le pire est évité ‍?

Dans : Monaco.

Par Nathan Hanini

Véritable homme fort de l’AS Monaco, Denis Zakaria pourrait quitter le Rocher en cette fin de mercato. Le Suisse est courtisé par l’Arabie Saoudite et le club de la Principauté va en tirer un profit de 45 millions d’euros. Mais Al-Ahli doit encore libérer de la place dans son effectif pour pouvoir enregistrer l’ancien joueur du Borussia Mönchengladbach.

Les supporters de l’AS Monaco ont vécu une petite clim ce week-end malgré la victoire 3-1 face au Havre ce samedi lors de la première journée de Ligue 1. Ce dimanche, Foot Mercato a dévoilé que Denis Zakaria s’est mis d’accord avec le club d’Al-Ahli pour un transfert. Le club de la Principauté va donc perdre son capitaine à quelques jours de la fermeture du marché des transferts. Un coup dur pour Adi Hütter au vu de l’importance de l’international suisse (59 sélections, trois buts) dans le onze de départ. À 28 ans, Zakaria pourrait donc rejoindre l’Arabie Saoudite contre 45 millions d’euros. Mais un événement pourrait retarder le départ du joueur.

Denis Zakaria a encore une chance de rester

Dans le dossier Zakaria il y a un point important : Al Ahli n’a plus de places pour un étranger de plus de 21 ans. Il faudra soit un départ, soit un joueur non inscrit. Et pour l’instant, Franck Kessié n’est pas parti. Dossier pas si facile pour le moment #Mercato — Loïc Tanzi (@Tanziloic) August 18, 2025

Ce lundi sur X (anciennement Twitter) le journaliste de l’Equipe Loïc Tanzi explique que Al-Ahli doit tout d’abord libérer un joueur avant d’accueillir Denis Zakaria. Le club a dépassé son quota de plus de deux joueurs étrangers de plus de 21 ans au sein de son effectif. Il faut donc un départ. En priorité le club saoudien souhaite trouver un point de chute à Franck Kessié. L’ancien joueur de l’AC Milan est toujours présent et le dossier n’est pas simple précise le journaliste. Sans un départ, Al-Ahli ne pourra pas signer Denis Zakaria. Peut-être une bonne nouvelle pour les supporters monégasques. Pour rappel, l’international suisse a le choix. Foot Mercato explique que le joueur doit également penser à une participation à la prochaine Coupe du monde avec la NATI. Une participation possiblement remise en question en cas de départ.