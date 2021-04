Monaco : Golovin positif au Covid et forfait contre Lyon

Dans : Monaco.

Déjà privé de Stefan Jovetic (blessé) pour le choc face à l’OL dimanche soir, Monaco devra également composer sans Aleksandr Golovin.

Le quotidien Nice-Matin affirme ce mardi que l’international russe de l’AS Monaco a été testé positif à la Covid-19. Il ne ressent pas le moindre symptôme mais a été placé à l’isolement et manquera donc la réception de l’Olympique Lyonnais dimanche soir. Il s’agit du sixième joueur monégasque testé positif à la Covid en l’espace de quelques jours après Diatta, Matsima, Millot, Matazo et plus récemment Gelson Martins.