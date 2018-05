Monaco : Falcao vendu au mercato, c'est dans l'air...

Dans : Monaco, Mercato, Ligue 1.

Du côté de l'AS Monaco on ne le cache pas, chaque mercato est l'occasion de faire fonctionner le business model mis en place par le propriétaire russe, à savoir vendre les joueurs les plus chers et faire un recrutement malin. Cet été, le vice-champion de France devrait encore voir partir plusieurs cadres. Et parmi ces derniers, la rumeur évoque la possible vente de Falcao, l'attaquant colombien sortant d'une saison compliquée. Dans L'Equipe, Vadim Vasilyev justifie les soucis de Falcao cette année, et il ne ferme pas la porte à un départ de ce dernier.

« Falcao avait des soucis et on a pris en compte sa situation spéciale. C’est vrai qu’il était blessé. Est-ce qu’on force le joueur au risque d’une blessure plus grave ? On ne voulait pas. S’il s’était blessé pour la Coupe du monde, je n’aurais pas pu vivre avec ça, en termes humains. J’ai vécu ça à ses côtés il y a quatre ans, j’étais dans l’avion avec lui quand il est allé se faire opérer à Porto. On savait qu’il ne serait pas à 100 %. S’il forçait, s’il se blessait…S’il peut partir ? On souhaite le garder. Si c’est sa volonté, ça se discute, mais on ne l’a pas évoqué car ce n’était pas le moment », a reconnu le dirigeant monégasque, qui attendra la fin du Mondial pour parler de tout cela avec Falcao.