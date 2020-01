Monaco : « Faites revenir Jardim », la bonne blague après les larmes

Dans : Monaco.

L'AS Monaco a pris une claque samedi soir à Louis II contre Strasbourg. Alors forcément cela ironise beaucoup sur le dos de Robert Moreno, le coach qui a succédé à Leonardo Jardim.

On faisait grise mine dans la loge officielle du stade monégasque samedi au coup de sifflet final d’un match que les Strasbourgeois ont largement dominé (1-3) face à une équipe monégasque sans âme. Après la rencontre, Robert Moreno a assumé cette lourde défaite à domicile. Mais forcément, tout le monde se demande si l’entraîneur espagnol n’est pas rattrapé par la réalité des faits, l’épisode du récent PSG-Monaco étant déjà oublié.

Ce dimanche, dans un édito pour L’Equipe, Régis Testelin fait dans l’ironie en conseillant aux dirigeants russes de l’AS Monaco de virer Robert Moreno pour rappeler Leonardo Jardim. « Il nous semble que c’est le bon moment pour les dirigeants monégasques de refaire appel à Leonardo Jardim. Plus tôt, cela aurait été un peu empressé, et déplacé vis-à-vis de Robert Moreno, son successeur. Mais bon, là, ça y est, l’Espagnol a dirigé 3 matches de Championnat, il n’en a gagné aucun et ses dirigeants ont compris qu’ils pouvaient changer (...) L’argent ? Oui bien sûr, tout a un prix. Il faudrait filer 6 ou 7 ME à Moreno et à son staff pour les limoger, rappeler Jardim et son équipe et les faire signer deux ans et demi (…) La peur du ridicule ? Ah oui, mince, il y a cela aussi. Virer Jardim en octobre 2018 pour le reprendre en janvier 2019, puis le virer à nouveau en décembre 2019 pour le rappeler en janvier 2020, ce ne sera pas simple à expliquer aux suiveurs du club. Mais avec une belle conférence de presse au yacht-club et trois petits-fours, ça passera crème », écrit, avec malice le journaliste du quotidien sportif, qui rappelle au passage que l’an dernier c’est le 24 janvier que Thiery Henry avait été viré pour faire place à Leonardo Jardim. Il n’est toutefois pas certain que cela fasse beaucoup sourire du côté de Monaco.