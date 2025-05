Monaco ‍: David De Gea referme brutalement la porte

L'AS Monaco a besoin d'un gardien pour passer un cap la saison prochaine. L'expérimenté espagnol David De Gea (34 ans) était plébiscité par les dirigeants monégasques. Cependant, cette piste est brutalement refroidie selon les informations de Fabrizio Romano. Ce vendredi soir sur X, le journaliste italien indique que l'ancien gardien de Manchester United va prolonger son contrat à la Fiorentina. De Gea sera lié avec la Viola jusqu'en 2028. Monaco devra se consoler avec ses deux autres cibles du mercato, le Niçois Marcin Bulka et le Strasbourgeois appartenant à Chelsea Djordje Petrovic.

🚨🟣 David De Gea has just signed new deal at Fiorentina until June 2028.



After AS Monaco approaches, De Gea picks Fiorentina project. pic.twitter.com/1LCgZWA0ZI