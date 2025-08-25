Monaco ‍: Daniel Riolo accuse Adi Hütter

Dans : Monaco.

Par Nathan Hanini

L’AS Monaco a été puni ce dimanche soir du côté de Lille par l’immortel Olivier Giroud. Le club de la Principauté n’a pas su capitaliser sur sa victoire face au Havre le week-end auparavant. Une prestation qui met déjà la pression sur Adi Hütter, le technicien de la formation du Rocher.

L’AS Monaco a perdu le premier gros choc de cette saison de Ligue 1. Le club de la Principauté s’est incliné sur la plus petite des marges du côté du LOSC ce dimanche soir. Malgré une première période équilibrée, les hommes d’Adi Hütter ont lâché du lest au fur et à mesure de la rencontre. Seulement trois petites frappes tentées en seconde période pour aucune cadrée. Une rencontre qui fait déjà réagir les observateurs sur le potentiel inexploité de la formation du Rocher.

Monaco n’y arrive toujours pas

🗣 "Il y a franchement un effectif pour faire deuxième ou troisième !"@DanielRiolo revient sur la difficulté de l'ASM à exploiter son plein potentiel malgré son bon effectif. pic.twitter.com/vheyG17yh4 — After Foot RMC (@AfterRMC) August 24, 2025

Dans l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo est revenu sur la qualité de l’effectif monégasque. Pour l’éditorialiste, Adi Hütter n’arrive pas à exploiter la quintessence de cette équipe monégasque. « Il y a un seul calcul qui compte pour Monaco et Marseille, c’est être deuxième ou troisième. Ou au pire quatrième. Et tout leur mercato, la façon dont s’est construit, c’est, est-ce que l’on a une équipe assez forte pour prétendre à ça ? Moi, je pense que Monaco a une équipe assez forte pour prétendre à ça. Mais j’ai plus de doute sur la façon dont Adi Hütter tire le meilleur de cette équipe. Et ça je suis convaincu, il ne tire pas le meilleur de cette équipe. Il ne tire pas le meilleur de Akliouche. Il ne tire pas le meilleur de Ben Seghir. De toute façon, il ne le veut pas, il va s’en aller. Franchement, il y a un effectif pour faire deuxième ou troisième sans problème », explique-t-il. Sous pression cette saison, Adi Hütter devra trouver les solutions pour relancer la machine face à Strasbourg la semaine prochaine dans un nouveau gros choc.