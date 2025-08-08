Monaco ‍: C'est fait pour Lukas Hradecky (off)

Dans : Monaco.

Par Corentin Facy

L’AS Monaco a officialisé sur son site internet la signature de son nouveau gardien Lukas Hradecký qui débarque en provenance du Bayer Leverkusen et qui s’est engagé pour deux saisons.

« Lukas Hradecký arrive en Principauté fort d’une riche expérience avec le Bayer Leverkusen. Vice-champion d’Allemagne en titre et vainqueur de la Supercoupe d’Allemagne 2024, il est l’un des artisans de la saison historique 2023-2024 du Bayer, avec un doublé Coupe-Championnat sans perdre le moindre match en Bundesliga » écrit le club de la Principauté, qui espère enfin régler son problème récurrent de gardien de but en misant sur un élément d’expérience qui a brillé au haut niveau ces dernières années.