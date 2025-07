Monaco ‍: Adi Hütter accepte trois gros départs

Dans : Monaco.

Par Nathan Hanini

Après une saison achevée à la troisième place du championnat, l’AS Monaco n’a pas encore terminé son mercato. Le club du Rocher a conclu plusieurs arrivées. Cependant, dans le sens des départs, trois joueurs ont un billet de sortie livré par Adi Hütter.

L’AS Monaco n’en a pas terminé avec son mercato estival. Le club du Rocher a déjà bouclé quelques arrivées d’expériences. Mais la formation d’Adi Hütter est toujours à la recherche d’un gardien de but pour solidifier le secteur défensif. Dans l’autre sens, ça coince. Excepté les départs d’Ismail Jakobs pour Galatasaray et Christian Matsima du côté d’Augsburg, certains joueurs sont toujours là. Initialement sur le départ, Maghnes Akliouche pourrait rester une saison supplémentaire. Cependant, le média Nice Matin dévoile que l’entraineur de la formation de la Principauté a ouvert la porte à trois départs.

Trois noms cochés sur le départ

Adi Hütter ne verrait pas d’un mauvais œil les possibles départs d'Eliesse Ben Seghir, Caio Henrique et Mohammed Salisu.



Radosław Majecki pourrait être le gardien qui quitterait l'AS Monaco cet été. Un gardien titulaire serait toujours recherché par les 🇲🇨.



▶️ @Nice_Matin — AS Monaco Mercato (@ASM_Mercato) July 18, 2025

Le quotidien régional explique que Monaco ne serait pas contre les départs de Mohammed Salisu (26 ans), Caio Henrique (27 ans) et Eliesse Ben Seghir (20 ans). Le premier est arrivé à l’été 2023 en provenance de Southampton pour 18 millions d’euros. La saison passée, Salisu n’a pris part qu’à une quinzaine de matchs en Ligue 1. Il est évalué à 12 millions d’euros sur Transfermarkt et reste sous contrat jusqu’en 2028. Beaucoup plus utilisé la saison dernière, Caio Henrique pourrait également quitter le Rocher sur ce mercato.

Le Brésilien est courtisé en Espagne et en Angleterre. De son côté Monaco n’est pas contre un départ pour le joueur sous contrat jusqu’en 2027. Du côté d’Eliesse Ben Seghir la situation est moins limpide. Relégué sur le banc en fin de saison dernière, l’international marocain (11 sélections, trois buts) pourrait quitter la Principauté, malgré la volonté du club de le prolonger. Sous contrat jusqu’en 2027, le joueur ne serait pas enclin à poursuivre l’aventure du côté de Monaco selon l’Equipe.