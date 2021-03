Mercato : Tuchel flashe sur une pépite de Ligue 1

Dans : Monaco.

Aux commandes de Chelsea depuis le mois de janvier, Thomas Tuchel réalise des débuts exceptionnels à Londres.

Toujours invaincu, l’ancien coach du Paris Saint-Germain est en ballotage favorable en huitième de finale de la Ligue des Champions après une victoire sur la pelouse de l’Atlético de Madrid au match aller. Jeudi soir, les Blues ont également frappé un grand coup en Premier League en venant à bout de Liverpool, plus que jamais en crise. De toute évidence, Thomas Tuchel a réussi ses grands débuts à Chelsea, un club au sein duquel l’effectif est de grande qualité. Cela étant, l’Allemand a l’intention d’apporter quelques changements lors du prochain mercato et fort logiquement, celui qui a officié en France pendant deux ans et demi a des réseaux en Ligue 1.

A en croire les informations obtenues par Don Balon, Thomas Tuchel est particulièrement attentifs aux prestations d’une pépite de l’AS Monaco. Il s’agit d’Aurélien Tchouaméni, véritable cadre de Niko Kovac depuis le début de la saison. Utilisé à 28 reprises toutes compétitions confondues par l’ex-entraîneur du Bayern Munich, le milieu de terrain formé aux Girondins de Bordeaux forme un duo extrêmement performant au côté de Youssouf Fofana. Pour l’heure, il n’est pas encore question d’une offre de Chelsea ou de discussions avec l’entourage du joueur. Mais le média affirme que Thomas Tuchel apprécie grandement le profil d’Aurélien Tchouaméni, et pourrait demander à sa direction de le recruter en cas de départ de Ngolo Kanté, Jorginho, ou encore Matéo Kovacic lors du prochain mercato estival. De son côté, il est clair que l’AS Monaco ne bradera pas son joueur, recruté pour 18 ME en janvier 2020 et dont la valeur a nettement augmenté en l’espace d’une année.