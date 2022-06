Mercato : Séville brûlant sur Benoît Badiashile !

Dans : Monaco.

Par Corentin Facy

Le FC Séville va transmettre une offre dans les jours à venir pour recruter le défenseur monégasque Benoit Badiashile.

Le mercato s’agite en Europe. Ces deux derniers jours, les transferts d’Erling Haaland à Manchester City ou encore d’Aurélien Tchouaméni au Real Madrid ont été officialisés, preuve que les grandes manœuvre ont commencé chez les cadors du vieux continent. Après avoir touché le pactole grâce à la vente d’Aurélien Tchouaméni, l’ASM est de nouveau sollicitée par un club espagnol. Mais cette fois, c’est le FC Séville qui toque à la porte du club de la principauté. A en croire les informations de RMC, le club andalou est très intéressé par Benoit Badiashile et va transmettre une offre dans les jours à venir pour recruter le nouveau capitaine de l’Equipe de France espoirs, qui a hérité du brassard depuis le basculement de William Saliba chez les A.

A la recherche d’un défenseur central après le départ de Diego Carlos à Aston Villa, le FC Séville est également sous la menace de plusieurs cadors européens dans le dossier Jules Koundé. Le recrutement d’un défenseur central est donc urgent et Monchi a semble-t-il jeté son dévolu sur Benoit Badiashile alors qu’un autre joueur de Ligue 1 était surveillé par le FC Séville en la personne de Duje Caleta-Car, à qui il ne reste plus qu’une année de contrat avec l’Olympique de Marseille. RMC affirme que plusieurs rendez-vous ont eu lieu entre les différentes parties et que l’offre de Séville pour Badiashile va tomber dans les jours à venir, tandis que la Juventus Turin est également attentive au dossier.