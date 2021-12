L1 : Niko Kovac en danger à Monaco !

Dans : Monaco.

Par Claude Dautel

L'AS Monaco a beau être revenue à 4 points de la place de dauphin du PSG, son entraîneur serait en grand danger avant la reprise de la Ligue 1.

Le club de la Principauté a fini l’année 2021 par une précieuse victoire contre Rennes au Stade Louis II, un résultat qui permet à Monaco de pointer à la sixième place du classement de Ligue 2 avec seulement quatre points de retard sur le duo composé de Nice et l’Olympique de Marseille. Un beau redressement pour une formation qui a connu du mal à l’allumage, à l’image de son élimination lors des qualifications pour la phase de poules de Ligue des champions, mais qui depuis quelques semaines retrouve des couleurs, au point d’être un vrai outsider dans la course au podium. Après le succès face au club breton, Niko Kovac n’avait d’ailleurs pas masqué ses ambitions pour 2022, l’ASM étant encore engagée en Europa League et en Coupe de France. Cependant, l’entraîneur croate pourrait bien rapidement déchanter si l’on en croit L’Equipe. En effet, du côté des dirigeants monégasques, on n’est pas emballé par ce que l’on voit sur les terrains de Ligue 1.

Ben Yedder plus vraiment fan de Niko Kovac ?

Journaliste du quotidien sportif, Hugo Delom affirme que « la question de l’entraîneur est posée » à l’AS Monaco, alors même que celui qui est arrivé il y a un an et demi sur le banc du club du Rocher est sous contrat jusqu’en 2023. Parmi les reproches faits à Niko Kovac, des résultats médiocres face aux grosses formations de Ligue 1, mais également le fait que les joueurs déjà en place ou recrutés ne prennent pas de valeur. Car le trading est une notion importante du côté de la Principauté et si les joueurs ne progressent pas, alors forcément tout se complique. De même, certains joueurs, et notamment Wissam Ben Yedder, ne seraient plus sur la même longueur d’onde que leur entraîneur. Autant de choses qui rendent la position de Niko Kovac très instable à Monaco, même si Dmitry Rybolovlev n'a pas encore appuyé sur le bouton du siège éjectable.