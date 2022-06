Ben Yedder sur le départ, panique à Monaco

Dans : Monaco.

Par Hadrien Rivayrand

Wissam Ben Yedder fait le bonheur de l'AS Monaco depuis son arrivée au club en 2019. L'international ne se ferme aucune porte cet été sur le marché des transferts.

L'AS Monaco avait flairé le bon coup en recrutant Wissam Ben Yedder en 2019 en provenance du FC Séville. Une arrivée en Principauté qui faisait le bonheur de toutes les parties concernées. A Monaco, l'attaquant de 31 ans n'est pas toujours titulaire mais affiche une efficacité assez impressionnante. En atteste sa dernière saison de Ligue 1. Ben Yedder a en effet terminé deuxième meilleur buteur du championnat de France derrière Kylian Mbappé avec 25 buts inscrits. Malgré sa carrière déjà pleine et son âge relativement avancé pour un footballeur, l'ancien de Toulouse a toujours une belle cote sur le marché des transferts. Selon lui, inutile de se fermer des portes. C'est en tout cas ce qu'il a récemment déclaré lors d'un entretien accordé à L'Equipe.

Ben Yedder jette un froid sur son avenir à Monaco

Lors de son interview avec le média français, WBY n'a pas fait dans la langue de bois et indiqué que tout était possible concernant son futur proche. « Actuellement, je suis à Monaco, qui est un grand club d'Europe. Ça se passe très bien. L'avenir, on verra bien. Forcément, on y réfléchit parce que, comme je vous le disais, je suis toujours dans une volonté de progresser », a notamment indiqué Wissam Ben Yedder, qui ne rassurera pas là les amoureux de l'AS Monaco. Reste à savoir comment les choses seront gérées cet été par Philippe Clement et le club monégasque, qui comptent bien disputer la prochaine Ligue des champions malgré les tours préliminaires à disputer. Le résultat de ces derniers pourrait d'ailleurs jouer sur l'avenir de certains joueurs, comme Ben Yedder. Encore sous contrat avec Monaco jusqu'en 2024, l'international français est estimé à 25 millions d'euros. Pas certain qu'il force un départ alors qu'une place pour la Coupe du monde au Qatar en fin d'année est à aller chercher.