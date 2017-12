ASM : Vasilyev calme Jardim avant l’entretien mercato

Dans : Monaco, Mercato.

Dégoûté par l’échec en Ligue des Champions, Leonardo Jardim a publiquement réclamé des recrues pour le mercato hivernal de l’AS Monaco.

A plusieurs reprises, l’entraîneur monégasque, conscient des limites de son jeune groupe, a laissé entendre qu’il souhaitait les signatures de joueurs plus expérimentés. Mais si ce n’est pas encore le cas, le Portugais va vite s’apercevoir que son supérieur n’est pas sur la même longueur d’onde. En effet, le vice-président Vadim Vasilyev a dressé un « bilan positif » de la première partie de saison après la victoire contre le Stade Rennais (2-1) mercredi en championnat.

« C'est un bilan positif sur cette première partie de saison, à part, évidemment, la compétition européenne. Ça, c'est du passé. Je rappelle qu'on n’a qu'un point de moins par rapport à la saison précédente (41, contre 42 l'an dernier). On voit que l'équipe progresse. Il y a de la qualité, de la motivation. L'état d'esprit est bon. Cette équipe va encore progresser », a annoncé le dirigeant, confiant pour la suite de l’exercice.

Monaco oublie Paris

« La deuxième partie de saison s'annonce excitante avec cette opposition entre Monaco, Lyon et Marseille pour la deuxième place. C'est bon pour notre football, s’est réjoui le Russe. Rattraper le PSG ? Sauf cas exceptionnel qui se passerait à Paris, il ne faut pas penser à ça. L'écart est trop grand. Après il ne faut jamais dire jamais et enchaîner les matchs. » Tout ça pour dire que l’ASM n’a pas besoin de chambouler son effectif cet hiver.

« Pas de gros changements »

« On va faire le point sur le mercato avec le directeur sportif et l'entraîneur. Mais je peux assurer qu'il n'y aura pas de gros changements, a-t-il prévenu. On va prêter certains joueurs qui sont en manque de temps de jeu afin qu'ils progressent. Mais ce ne seront pas de gros changements. Maintenant, je n'exclus jamais qu'il puisse y avoir une opération. Mais pour l'instant, ce n'est pas budgétisé. » Jardim devra donc continuer à chercher des automatismes entre ses recrues estivales.