ASM : Un international algérien pour booster l’attaque de Monaco

Dans : Monaco, Mercato.

Plus la fin du mercato hivernal approche, et plus l’AS Monaco semble prête à changer ses plans.

Certains joueurs annoncés intransférables il y a encore quelques semaines ne le sont plus vraiment. C’est notamment le cas de Thomas Lemar, qui pourrait bien atterrir en Angleterre (Liverpool ? Arsenal ?) en cas d’offre autour de 100 M€. Tout comme l’attaquant Guido Carrillo, le remplaçant que Leonardo Jardim souhaitait absolument conserver, mais qui s’apprête à rejoindre Southampton pour 22 M€. Du coup, le club de la Principauté s’active pour compenser le départ de l’Argentin.

D’après Nice-Matin, l’ASM serait bien partie pour recruter Islam Slimani. Peu utilisé par le manager Claude Puel à Leicester City, l’international algérien ne sera sûrement pas retenu. L’avant-centre de 29 ans pourrait en profiter pour retrouver Jardim qu’il avait connu au Sporting Portugal. Peut-être l’occasion pour Monaco de relancer un secteur offensif moins efficace et trop dépendant du capitaine Radamel Falcao.