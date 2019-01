ASM : Un buteur arrive, c'est Henry qui va être content !

Dans : Monaco, Mercato, Ligue 1.

Humilié par Strasbourg samedi soir, Monaco est dans une situation extrêmement délicate en Ligue 1. Dix-neuvièmes du championnat, les hommes de Thierry Henry vont vite devoir retrouver le chemin de la victoire s’ils ne veulent pas vivre une deuxième partie de saison très stressante. Pour y parvenir, Cesc Fabregas, Naldo ou encore Ballo-Touré ont été recrutés. Mais le mercato de l’ASM est loin d’être terminé. En effet, Thierry Henry a confirmé en conférence de presse ce dimanche qu’un buteur allait débarquer dans les prochains jours en Principauté. Michy Batshuayi ou un autre ? Aucun indice n’a été lâché par le meilleur buteur de l’histoire des Bleus.

« Est-ce que nous avons la volonté de nous renforcer en défense centrale ? Gary Cahill ? Personnellement, je ne l’ai pas vu. Pour revenir au fond du débat, il y a des trucs qui sont déjà très avancés sur un autre attaquant. Je ne peux pas vous dire qui et à quel moment. J’espère que vous le saurez le plus rapidement possible. On cherche avant tout un attaquant. Après s’il y a des coups à faire et si c’est possible, alors pourquoi pas » a expliqué Thierry Henry, lequel souhaite par ailleurs dégraisser son effectif d’ici le 31 janvier. « Il va falloir cibler le groupe pour partir "à la guerre", avec tout le respect que j’ai pour les gens qui ont connu la guerre. C’est une expression. Il va falloir cibler un groupe de 23/24 joueurs pas plus et savoir qui sera là ou non. Car après tu peux perdre l’objectif. C’est important de pouvoir réduire le groupe et trouver la bonne sauce ». Autant dire que le visage de l’AS Monaco devrait changer et pas qu’un peu dans les dix prochains jours.