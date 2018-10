ASM : Thierry Henry en discussions avec Monaco !

Dans : Monaco, Ligue 1.

Leonardo Jardim n’a pas encore mordu la poussière, mais l’avenir du technicien portugais est clairement en danger alors qu’il ne semble plus capable de trouver la recette pour relancer l’AS Monaco. Des discussions devraient avoir lieu pendant la trêve internationale, et une réflexion sera menée sur son éventuel limogeage. Si cela devait se confirmer, on connaît déjà un premier nom pour son éventuel successeur. Il s’agit de Thierry Henry, qui selon le bien informé Romain Molina, est en discussions avec le club de la Principauté où il a été formé à ses grands débuts.

Le technicien français, actuellement sélectionneur adjoint de la Belgique, cherche un nouveau projet et était récemment en discussions pour une place à Aston Villa, en D2 anglaise. Le projet monégasque pourrait lui permettre de débuter en douceur, dans un club qu’il connaît et sans forcément une énorme pression après cette première partie de saison déjà bien ratée sur le Rocher. Une piste à creuser donc, même pour l’instant, Leonardo Jardim possède officiellement toujours la confiance de ses dirigeants.