ASM : Si seulement Monaco pouvait aligner une attaque Henry-Falcao...

Dans : Monaco, Ligue 1.

Avec seulement 7 points en 13 journées, la mission de Thierry Henry à Monaco s’annonce délicate.

L’ancien buteur de l’Equipe de France va devoir sauver l’ASM, mais entre l’inexpérience de ses joueurs et les blessures à répétition, il lui faudra prouver qu’il est un grand entraîneur pour y parvenir. Après la défaite contre le Paris Saint-Germain, l’ex-joueur d’Arsenal préférait manier l’ironie, annonçant une solution plutôt inattendue pour sortir de la crise : rechausser les crampons. Après tout, une attaque Falcao-Henry, cela aurait de l’allure…

« Je vais voir si je peux prendre une licence (sourire). Je ne sais pas… Je vais voir ce qu’on peut faire. Blague à part, je ne sais franchement pas. C’est la situation, il faudra faire le dos rond, cravacher, essayer d’avancer et continuer. Notre combat, il est en bas et pas en haut. On joue le maintien, et rien d'autre » a expliqué Thierry Henry, qui aura un match crucial pour le maintien à gérer dans deux semaines avec un déplacement à Caen, actuellement 17e. Espérons pour Monaco que d’ici-là, certains joueurs quittent l’infirmerie.