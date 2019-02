ASM : Rybolovlev tient le successeur de Vasilyev, son message est clair

Dans : Monaco, Ligue 1.

A la surprise générale, l’AS Monaco a annoncé le licenciement de Vadim Vasilyev jeudi après-midi.

En plein milieu d'une saison agitée sur le Rocher, l’ancien vice-président paie notamment les déceptions sportives et financières. « Des erreurs importantes ont été commises l’année dernière, ce qui nous a menés aux pires résultats sportifs que le club ait connus depuis sept ans », s’est justifié Dmitri Rybolovlev.

Dans ce communiqué, l’actionnaire majoritaire de l’ASM a également confié son « intention de présenter un nouveau candidat au poste de vice-président et directeur général du club au conseil d'administration » vendredi prochain. Et pour cause, le dirigeant russe a déjà trouvé le successeur de Vasilyev, affirme L’Equipe.

Un nouveau Russe à Monaco

Contrairement à ce qu’indiquaient certaines rumeurs, il ne s’agira pas d’Arsène Wenger. Rybolovlev a plutôt choisi un proche, à savoir Oleg Petrov (55 ans), directeur d’une entreprise de production de diamants avec qui il a connu des réussites financières. En choisissant un membre de son entourage pour redresser la barre, le patron monégasque indique clairement sa volonté de rester aux commandes, et ce même si beaucoup l’annoncent sur le départ.