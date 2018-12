ASM : Rolland Courbis annnonce comment ça va se finir à Monaco

Dans : Monaco, Ligue 1.

Questionné sur l'avenir de l'AS Monaco en Ligue 1, Rolland Courbis ne se fait aucun souci pour la troupe de Thierry Henry.

Après 16 journées de L1, le club de la Principauté se classe à la dix-neuvième place, à trois unités du premier non-relégable, Amiens, mais avec un match en moins. Malgré l'arrivée de Thierry Henry, qui a eu la lourde tâche de succéder à Leonardo Jardim en octobre dernier, l'ASM n'est donc pas encore sorti de l'auberge. Puisqu'à l'heure actuelle, Monaco est provisoirement en Ligue 2. Un comble pour l'avant-dernier champion de France. Et le problème pourrait durer encore quelques semaines, puisque le club du Rocher se déplacera à l'Olympique Lyonnais dimanche en Ligue 1. De quoi voir l'avenir en noir pour l'ASM ? Pas pour Rolland Courbis, lui qui se veut confiant par rapport au futur monégasque.

« Lors des trois derniers matchs, Monaco a perdu à domicile et gagné deux fois à l'extérieur. Tout cela contre des adversaires abordables. Les deux derniers déplacements n'ont pas la même valeur que celui de Lyon qui arrive. Face à un Lyon qui a retrouvé la confiance en se qualifiant pour les huitièmes de la Ligue des Champions. Ce sera très compliqué pour l'ASM. On va attendre le mercato hivernal et les retours de blessures pour juger Monaco. Mais je n'envisage même pas une seconde que l'AS Monaco, avec son effectif et ses possibilités, puisse être dans les trois derniers de L1 », a expliqué, dans Breaking Sport, l'ancien entraîneur, qui pense donc que Monaco va se sortir de ce mauvais pas, tout simplement parce que l'ASM a une formation plus forte que certaines autres de L1.