ASM : Prendre 0-4 à Louis II, Henry jure que « ce n’était pas le plan »

Dans : Monaco, Ligue des Champions.

Mardi soir, Monaco a pris une véritable gifle face aux Belges du FC Bruges en Ligue des Champions, en encaissant quatre buts à domicile. Une humiliation qui a fortement déplu à Thierry Henry, lequel a souligné de gros motifs d’inquiétude. Néanmoins, le meilleur buteur de l’histoire des Bleus a tenté de positiver, comme il l’a fait après chaque match depuis sa prise de fonctions.

« Ce n'était pas le plan, mais il faut faire avec. On perd encore un joueur blessé avec Glik, ça ne va pas arranger tout ça. Il y en avait déjà dix ou onze, cela fait maintenant onze ou douze. Ce n'est pas terrible, mais je suis obligé de positiver. Sinon, on fait quoi ? On va où ? On a fait une bonne entame de match, mais ce n'est pas parce que l'on prend un but qu'il faut arrêter de jouer. C'est un peu inquiétant » a concédé Thierry Henry, qui verra débarquer l’ogre parisien au Stade Louis II, dimanche soir en clôture de la 13e journée. Pas le meilleur match pour se rassurer…