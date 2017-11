ASM : Pour Lemar, Wenger va finir par s’arracher les cheveux

Dans : Monaco, Premier League, Liga, Mercato.

Étincelant la saison dernière, le Monégasque Thomas Lemar (21 ans) est passé tout proche d’un transfert à Arsenal cet été.

Dans la dernière ligne droite du mercato, alors que les deux clubs avaient trouvé un accord à hauteur de 100 M€, le milieu offensif a finalement refusé l’invitation des Gunners. En espérant sûrement recevoir une offre plus séduisante dans les mois à venir. Pas de quoi abattre le manager londonien Arsène Wenger qui a envoyé un intermédiaire pour superviser l’international français à Bordeaux samedi dernier. Autant dire qu’Arsenal va revenir à la charge.

Mais cette fois, Liverpool ne sera pas le seul concurrent sur ce dossier. D’après The Telegraph, le FC Barcelone a l’intention de se mêler à la lutte pour Lemar, qui bénéficiera d'un bon de sortie l'été prochain. Et l’on imagine qu’une proposition du Barça ne laisserait pas l’ancien Caennais insensible. En tout cas, une offre du club catalan serait beaucoup plus difficile à refuser. L’apparition du FCB représente donc une très mauvaise nouvelle pour Arsenal et son coach Wenger.