ASM : Pierre Ménès dégomme un Raggi qui va prendre cher

Dans : Monaco, Ligue 1, Rennes.

Cette fois-ci, l'heure est très grave du côté de l'AS Monaco. Une nouvelle fois défait contre Rennes ce dimanche à Louis II (1-2), le club de la Principauté se retrouve dans une situation plus qu'alarmante, sachant que l'ASM est dix-huitième de Ligue 1 avec six points en neuf journées, soit à quatre unités du premier non-relégable, Reims. Si tout le collectif monégasque est à pointer du doigt dans cette quatrième défaite de suite, Andrea Raggi semble être le principal responsable. Juste avant la mi-temps, le défenseur italien a effectivement laissé son équipe à 10 en étant expulsé pour un coup de poing sur Grenier lors d'un corner pour la formation du Rocher.

Un acte condamné par Pierre Ménès‏. « Raggi qui met un pain à Grenier et qui comprend pas le rouge. Il va pas comprendre les 4 matchs non plus », a lancé, sur Twitter, le journaliste, qui pense donc que le joueur de 34 ans va prendre cher devant la commission de discipline de la LFP. Autant dire que l'ASM va devoir faire sans son cadre défensif afin de retrouver le chemin du succès, qui fuit Monaco depuis le mois d'août et la première journée de L1...