ASM : Pas fan de Batshuayi, Jardim lance un assaut pour Kalinic !

Priorité de Thierry Henry lorsque ce dernier était l’entraîneur de l’AS Monaco, Michy Batshuayi ne rejoindra finalement pas la Principauté.

Et pour cause, l’international belge de l’ASM n’a pas vraiment la cote auprès de Leonardo Jardim. La preuve, le technicien portugais a relancé une vielle piste offensive de l’actuel 19e de Ligue 1, selon les informations obtenues par France Football. Il s’agit de celle menant à Nikola Kalinic, plus que jamais remplaçant à l’Atlético Madrid et qui vient de voir débarquer Alvaro Morata en ce début de semaine. Auteur de deux petits buts en Liga cette saison, l’international croate souhaite retrouver du temps de jeu et pourrait être favorable à un départ à Monaco. Reste à voir si les deux clubs, qui se sont récemment entendus pour le prêt de Gelson Martins, parviendront à trouver un nouvel accord en cette fin de mercato.