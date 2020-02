ASM : Olivier Létang refuse de rejoindre Monaco

Dans : Monaco.

Récemment limogé de son poste de président du Stade Rennais, Olivier Létang a refusé de rejoindre l'AS Monaco pour remettre de l'ordre dans l'organisation sportive.

Ecarté à la surprise générale de son poste de président du Stade Rennais il y a trois semaines pour jour pour jour, sur ordre de l’actionnaire principal, Olivier Létang a finalement décidé de ne pas revenir immédiatement dans le football. Même s’il vise toujours un rôle de dirigeant de club, l’ancien président de Rennes vient de refuser un poste à l’AS Monaco où on lui proposait de « restructurer le secteur sportif ». Ce qui ne sera pas du luxe compte tenu des changements conséquents et nombreux intervenu du côté de la Principauté ces dernières saisons. Mais Olivier Létang n’a pas répondu favorablement à cette offre monégasque.

Selon Le Parisien, Olivier Létang veut se donner du temps afin de retrouver un projet qui lui convient parfaitement. « Il se verrait bien reprendre du collier dans un club ambitieux, avec peu ou prou les attributions qu'il avait à Rennes », explique le quotidien francilien, qui connaît bien l’ancien précident de Rennes depuis son passage au PSG comme directeur sportif entre 2012 et 2017. L'hypothèse de voir Olivier Létang rejoindre Monaco avait déjà circulé il y a quelques années sans que cela se concrétise. Ce ne sera pas plus le cas en ce mois de février 2020. Next.