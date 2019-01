ASM : Naldo plutôt que Sakho, visite médicale en cours à Monaco !

Dans : Monaco, Mercato.

Relégable à la mi-saison, l’AS Monaco prépare un gros mercato hivernal pour se sortir de la zone rouge en Ligue 1.

Le club de la Principauté ne minimise pas la situation et semble prêt à prendre de grandes décisions, quitte à mettre sa politique de recrutement entre parenthèses. Il faut dire que le vice-champion de France, touché par une hécatombe depuis le début de la saison, subit aussi les choix réalisés sur le marché des transferts l’été dernier. Du coup, on peut s’attendre à voir débarquer des joueurs beaucoup plus expérimentés comme Cesc Fabregas ou encore Naldo.

En effet, Monaco serait parvenu à un accord avec le défenseur central de Schalke 04 affirme Nice-Matin, qui précise même que la visite médicale de Naldo serait en cours. Le plus dur est fait puisque le Brésilien, très intéressé par le projet monégasque, a déjà négocié la rupture de son contrat avec ses dirigeants. Peu utilisé en Allemagne (7 matchs en Bundesliga), le défenseur de 36 ans ne sera peut-être pas le seul renfort à ce poste, l’ASM étant également intéressée par d’autres profils comme celui du Français Mamadou Sakho.