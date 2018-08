ASM : Monaco tente un coup à Chelsea, c'est une surprise

Dans : Monaco, Mercato, Premier League.

Plus ou moins placardisé à Chelsea, Ruben Loftus-Cheek se retrouve dans les petits papiers de l'AS Monaco en cette fin de mercato estival.

Après avoir brillé à la Coupe du Monde 2018 avec l'Angleterre, Ruben Loftus-Cheek s'attendait à un autre départ du côté de Chelsea. Entré en jeu lors des 20 dernières minutes contre Huddersfield à la mi-août (3-0), le joueur de 22 ans n'était même pas sur le banc de touche lors de la victoire contre Arsenal le week-end dernier (3-2). Suite à un bon prêt à Crystal Palace la saison dernière, le milieu de terrain devra donc attendre son tour à Stamford Bridge. Ou pas, car le Blue est impatient. Par conséquent, son départ au mercato est possible. Et selon The Sun, Monaco pourrait lui offrir une belle opportunité. En quête d'un nouveau renfort dans l'entrejeu, le club de la Principauté veut proposer un prêt à Loftus-Cheek.

Mais l'affaire n'est pas gagnée pour l'ASM, car Maurizio Sarri veut garder son jeune, alors que le marché anglais est fermé. « Je lui ai parlé cette semaine, après avoir parlé avec le club. Je pense que Loftus restera avec nous. Nous pourrons reparler de sa situation en janvier. Ce n'est pas facile pour lui en ce moment, car nous jouons qu'une seule fois par semaine. Mais il doit être patient. À partir de septembre, nous allons jouer trois matchs par semaine. Il y aura donc de la place pour tout le monde », a lancé l'entraîneur italien de Chelsea, qui clôt donc l'avenir de Loftus-Cheek, à moins que Monaco mette tout le monde d'accord avant le 31 août...