ASM : Monaco raconte comment Falcao a pourri son mercato

Dans : Monaco, Mercato.

De nouveau en difficulté en championnat, l’AS Monaco s’est donnée les moyens de remonter au classement.

Dans les derniers jours du mercato, l’actuel 19e de Ligue 1 a enchaîné les arrivées, principalement dans le secteur offensif qui inquiétait Leonardo Jardim. En effet, l’entraîneur monégasque ne pouvait plus compter sur Radamel Falcao, qui n’avait plus la tête sur le Rocher bien avant son départ à Galatasaray. Un véritable casse-tête pour le club de la Principauté et son vice-président Oleg Petrov, qui admet de nombreuses hésitations sur le Colombien et la nécessité de recruter Jean-Kévin Augustin.

« Ce n’était pas facile de prévoir et de gérer son départ, a expliqué le dirigeant russe. C’était un joueur important. Jusqu’à la fin, il n’était pas évident de savoir s’il allait partir ou rester. Nous ne savions pas non plus exactement quelle position le club devait adopter. Falcao jouait en 9, nous avons aussi Pellegri. C’est compliqué de chercher un 9 quand vous avez Falcao et Pellegri. C’est pour cette raison que j’ai mis autant de temps avant de recruter Augustin. » Rappelons que l’ASM avait déjà attiré les attaquants Wissam Ben Yedder et Islam Slimani, auteur de trois buts cette saison en L1.