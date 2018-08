ASM : Monaco prend une décision qui va surprendre au mercato

Dans : Monaco, Mercato, Ligue 1.

Dans les prochaines heures, le départ de Keita Baldé à l’Inter Milan devrait être officialisé. Jeune attaquant à fort potentiel, le Sénégalais va laisser un vide dans la Principauté. Mais à la surprise générale, il ne devrait pas être remplacé. C’est tout du moins ce qu’a confié le vice-président monégasque Vadim Vasilyev. Une décision qui va surprendre, et pas forcément rassurer les supporters de Monaco…

« Keita ? Il reste quelques détails à régler. Mais c’est en bonne voie. S’il sera remplacé ? Non, je pense qu'on a suffisamment de joueurs en attaque. Mais je reste pragmatique. S'il y a des opportunités qui se présentent sur le marché des transferts, on ne va pas hésiter » a confié Vadim Vasilyev. Ces dernières années, Monaco nous a néanmoins habitué à réaliser un ou deux jolis coups en fin de mercato. On attendra donc patiemment la fin du mercato avant de croire sur parole le Russe, lequel a les moyens pour frapper un grand coup d’ici le 31 août. En attaque, ou ailleurs.