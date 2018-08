ASM : Monaco lance un casting express pour le rôle de Falcao

Dans : Monaco, Ligue 1, Mercato.

Spécialiste des plus-values, l’AS Monaco connaît aussi des déceptions sur le marché des transferts.

Cet été par exemple, le club de la Principauté avait prévu de vendre Radamel Falcao (32 ans). Le vice-champion de France espérait voir le Colombien briller pour sa première Coupe du monde, ce qui aurait permis de récupérer une somme convenable pour son transfert. Finalement, le plan n’a pas fonctionné puisque l’attaquant des Cafeteros n’a inscrit qu’un seul but en Russie. D’où le peu de sollicitations au mercato, qui plus est pour un joueur rémunéré à hauteur de 8 M€ par an net d’impôts.

D’après le journal L’Equipe, Monaco attend donc l’hiver prochain pour libérer son Tigre, au moment où le marché chinois sera de nouveau animé. D’ici là, les dirigeants espèrent trouver son successeur parmi les solutions en interne. A priori, le Monténégrin Stevan Jovetic part favori, sachant que le polyvalent Baldé Keita pourrait rejoindre l’Inter Milan. Viennent ensuite les jeunes Moussa Sylla (18 ans), Pietro Pellegri (17 ans) et l’ex-Lyonnais Willem Geubbels (16 ans). A l’entraîneur Leonardo Jardim de choisir.