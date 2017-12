ASM : Monaco lance son mercato avec une offre à la Juve

Dans : Monaco, Serie A, Mercato.

Après une première partie de saison mitigée, l’AS Monaco a prévu un mercato hivernal mouvementé… dans le sens des départs.

Afin de ne plus travailler avec un groupe trop étoffé, l’entraîneur Leonardo Jardim a demandé à ses dirigeants de prêter les joueurs en manque de temps de jeu. Mais si une opportunité se présente, on se doute que le champion de France ne résistera pas à la tentation. Surtout s’il s’agit d’un jeune prometteur susceptible de rapporter gros par la suite. La preuve, Monaco aurait transmis une offre de prêt à la Juventus Turin pour Marko Pjaca.

Revenu après une rupture des ligaments croisés, l’ailier de 22 ans n’a pas du tout été utilisé par Massimiliano Allegri cette saison. « J'en parlerai avec le joueur et nous évaluerons la situation ensemble. Il a besoin de jouer après six mois d'absence », a confié le coach turinois, dans des propos relayés par le journaliste Gianluca Di Marzio. Barré par la concurrence, le Croate accepte l’idée d’un prêt. A noter que l’ancien joueur du Dinamo Zagreb possède aussi des offres du Zénith Saint-Pétersbourg et de Schalke 04.