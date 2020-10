ASM : Monaco a un plan, Ben Arfa va se casser les dents

Dans : Monaco.

Avant la venue des Girondins de Bordeaux dimanche en fin d’après-midi, l’AS Monaco s’est préparée à contrer le dribbleur Hatem Ben Arfa.

Seulement 12e après 8 journées de Ligue 1, l’AS Monaco se situe loin de ses objectifs. Les hommes de Niko Kovac montrent de bonnes choses dans le jeu, mais à l’image de leur prestation face à l’Olympique Lyonnais (défaite 4-1) le week-end dernier, leur fébrilité défensive les empêche d’obtenir de meilleurs résultats. Autant dire que cette faiblesse pourrait leur coûter cher contre un dribbleur aussi talentueux que le Girondin Hatem Ben Arfa, de plus en plus en jambes depuis son arrivée à Bordeaux en tant que joker. Pas de quoi impressionner les coéquipiers de Wissam Ben Yedder qui ont prévu de lui interdire l’accès à l’axe de leur défense.

« Nous connaissons tous ses qualités. On sait que c’est un joueur exceptionnel dans les un contre un et qu’il est capable d’éliminer n’importe qui, a prévenu l’attaquant et capitaine de l’ASM en conférence de presse. A nous de bien verrouiller défensivement afin qu’il ne puisse pas rentrer et provoquer. Mais peu importe, nous serons chez nous, nous sommes concentrés sur ce match, nous devons le remporter. » La situation devient urgente pour Monaco, qui n’a remporté aucun de ses trois derniers matchs, et dont le calendrier se compliquera ensuite avec le derby à Nice et la réception du Paris Saint-Germain.