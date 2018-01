ASM : Monaco a des idées à 10 jours de la fin du mercato

Dans : Monaco, Mercato, Ligue 1.

Souvent synonyme de tempête en été, le mercato est plutôt calme l’hiver du côté de Monaco. Outre quelques départs de joueurs inutilisés sous forme de prêt, les dirigeants monégasques sont plutôt sages depuis le 1er janvier. Néanmoins, la cellule de recrutement continue son travaille de prospection et l’ASM aurait ciblé Ignacio Pussetto.

Selon les informations de Closs Continental, l’attaquant argentin de 22 ans serait dans le viseur de l’ASM et pourrait faire l’objet d’une offre concrète du club de la Principauté. Actuellement à Huracan (D1 argentine), Ignacio Pussetto suscite également l’intérêt de Benfica et Bologne. Depuis le début de la saison, il a marqué 4 buts et délivré 4 passes décisives en 12 apparitions en championnat. A suivre…