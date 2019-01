ASM : Michy Batshuayi à Monaco, la bataille a commencé !

Dans : Monaco, Mercato, Premier League, Foot Europeen.

Alors que le dossier Michy Batshuayi est désormais prioritaire du côté de l'AS Monaco, la course n'est pas encore gagnée durant ce mercato hivernal.

Avant son déplacement à l'Olympique de Marseille ce dimanche soir, le club de la Principauté a assuré l'essentiel sur le marché des transferts. En recrutant quatre nouveaux joueurs, à savoir Balo-Touré, Fabregas, Naldo et Vainqueur, en l'espace de quelques jours, l'ASM s'est déjà considérablement renforcée. Mais pour mener à bien sa mission sauvetage en Ligue 1, Thierry Henry souhaite également recruter du sang neuf en attaque. Alors que la piste menant à François Kamano s'est refroidie, sachant que Bordeaux réclame 25 millions d'euros pour lâcher son Guinéen, Monaco se concentre désormais sur le dossier Michy Batshuayi.

Remis sur le marché par Valence, qui l'a accueilli en prêt en provenance de Chelsea l'été dernier, l'attaquant belge est la nouvelle priorité d'Henry, selon L’Équipe. Ces derniers jours, l'entraîneur monégasque a échangé avec l'ancien Marseillais et l'a même convaincu de rejoindre l'ASM cet hiver, sachant que les deux hommes avaient déjà bien accroché chez les Diables Rouges. Si un prêt jusqu’à la fin de la saison semble être sur la bonne voie, rien n'est encore fait. Car la concurrence est rude, notamment à l'étranger, comme en Allemagne et en Angleterre, où West Ham et Everton sont très intéressés. Mais aussi parce que Chelsea n'est pas encore convaincu que Monaco soit le lieu idéal pour que Michy progresse, vu que l'ASM lutte pour son maintien en L1. Autant dire que le club du Rocher a encore quelques obstacles à franchir avant d'annoncer l'arrivée de Batshuayi.