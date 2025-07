ASM ‍: Marc-André ter Stegen refuse de signer à Monaco

Dans : Monaco.

Par Claude Dautel

L'AS Monaco souhaite recruter un nouveau gardien de but. Mais ce ne sera pas Marc-André ter Stegen. Le portier du Barça refuse de quitter le club catalan et a donc dit non à l'équipe de Ligue 1.

Adi Hütter le sait, si Monaco s'est qualifié pour la prochaine Ligue des champions, ce n'est pas grâce à ses gardiens de but. Alors, au moment où le club de la Principauté a montré ses muscles au mercato en recrutant Paul Pogba et Ansu Fati, les dirigeants monégasques seraient en quête d'un nouveau gardien de but. Ce dimanche, le quotidien sportif catalan Mundo Deportivo confirme que lors des négociations entre représentants du FC Barcelone et de l'AS Monaco pour Ansu Fati, le nom de Marc-André ter Stegen a été évoqué, le Barça ne voulant pas conserver le portier allemand de 33 ans. Le club de Ligue 1 a même proposé au gardien de but de signer, mais s'est heurté au refus de Ter Stegen, qui refuse d'envisager un départ de Barcelone où il a toujours trois ans de contrat.

Monaco ne lâche pas Marc-André ter Stegen

Pour l'instant, face à l'intransigeance de Marc-André ter Stegen, l'AS Monaco et le FC Barcelone ont mis le dossier de côté. Mais Gabriel Sans, journaliste du Mundo Deportivo, précise que si le gardien de but allemand changeait subitement d'avis, ce que le Barça souhaite, alors tout est déjà négocié entre les deux clubs, avec un partage du salaire réparti équitablement entre les deux clubs. « Monaco a exploré d'autres options, comme Vanja Milinkovic-Savic et Ugurcan Çakir, mais Ter Stegen est la plus intéressante », fait remarquer le journaliste, qui pense que les choses pourraient évoluer dans le bon sens pour l'ASM dans la mesure où Hansi Flick a été très honnête avec le portier allemand en lui faisant bien comprendre qu'il ne jouerait pas la saison prochaine.

Monaco veut Onana, Manchester Utd délire https://t.co/92M2ph8k1U — Foot01.com (@Foot01_com) July 8, 2025

Ces derniers jours, la presse anglaise affirmait que Monaco avait pris contact avec Manchester United pour connaître les conditions pour un éventuel prêt d'André Onana. Mais, les Red Devils auraient des exigences financières qui ont rapidement fait tourner les talons des responsables du club de la Principauté.