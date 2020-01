ASM : Llorente pour 20 ME, Monaco en roue libre

Dans : Monaco.

Comme l’hiver dernier, l’AS Monaco connait un marché des transferts complètement fou. Ces derniers jours, cela s’enchaine à tous les niveaux et cette ultime journée pourrait encore réserver des surprises. Désireux de se renforcer en défense, le club de la Principauté négocie avec la Real Sociedad pour recruter Diego Llorente.

Selon RMC, le défenseur espagnol est tenté par le « projet monégasque » et le transfert pourrait se situer autour de 20 ME. Le club basque est d’accord sur le principe, et il reste à finaliser ça dans la journée, même si tout peut encore capoter, car Monaco travaille également sur d’autres pistes, et notamment l’attaquant de l’AS Roma Kalinic. Pour le moment, l’ASM compte déjà cinq recrues, pour 62 ME dépensés.