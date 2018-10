ASM : Les premiers mots de Jardim après son limogeage

Dans : Monaco, Ligue 1.

C’est sans coup d’éclat que Leonardo Jardim a été licencié par l’AS Monaco ce jeudi midi. Le club de la Principauté a fait savoir que la longue collaboration de quatre ans s’était terminée après ce mauvais début de saison, et un accord convenant à chacun semble avoir été trouvé entre les deux parties. De son côté, l’entraineur portugais forcément déçu préférait prendre du recul et savourer ce beau parcours au sein du club de la Principauté.

« Je suis reconnaissant et fier d’avoir pu entraîner l’AS Monaco durant plus de quatre années. J’ai toujours donné le meilleur de moi-même et travaillé avec passion. Nous avons remporté de grandes victoires ensemble et je garderai toujours ces souvenirs en moi. Daghe Munegu », a conclu le technicien portugais, qui quitte en tout cas l’AS Monaco avec la réputation très flatteuse d’être un entraineur capable de faire progresser les jeunes joueurs jusqu’au plus haut niveau.