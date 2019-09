ASM : Les joueurs vont-ils trahir Jardim ? Monaco n’attend que ça

Dans : Monaco, Ligue 1.

Après le maintien obtenu dans la douleur la saison dernière, l’AS Monaco a commencé le nouvel exercice sur des bases similaires.

Malgré la fin de mercato impressionnante, le club de la Principauté n’y arrive toujours pas. Nouvelle illustration avec la défaite contre l’Olympique de Marseille (3-4) dimanche, la troisième en cinq journées, en plus des deux matchs nuls. Autrement dit, l’équipe de Leonardo Jardim, qui possède la pire défense du championnat (14 buts encaissés), n’a pas encore gagné cette saison.

Jardim va changer ses plans

L’entraîneur monégasque est donc déjà menacé, et pas seulement par les ultras qui réclament son départ. Selon les informations de L’Equipe, le vice-président Oleg Petrov a commencé à interroger les joueurs sur les séances et le travail de Jardim. L’occasion idéale de trahir son coach… Pendant ce temps-là, le Portugais a organisé une réunion de crise mardi avec son groupe et son staff.

Tout le monde a pu vider son sac lors de cette discussion essentiellement orientée sur la fébrilité défensive de l’ASM, seulement 19e de Ligue 1. Certains joueurs ont donc réclamé l’abandon du 4-4-2 utilisé contre l’OM pour revenir à une défense à trois dans l’axe. Déjà viré en octobre 2018, avant son retour en janvier dernier, Jardim fera tout pour mettre ses éléments dans les meilleures conditions.