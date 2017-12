ASM : Les 11 joueurs que Monaco peut laisser filer au mercato

Dans : Monaco, Mercato.

Si la plupart des clubs utilisent le mercato pour se renforcer, d’autres s’en servent pour se débarrasser de leurs indésirables. Et ce deuxième cas existe aussi en Ligue 1.

La preuve avec le Stade Rennais ou l’AS Monaco, dont l’entraîneur Leonardo Jardim ne supporte plus de travailler avec un effectif trop riche. « Il faut que certains aillent jouer ailleurs, a récemment conseillé le Portugais. La priorité est de réduire le groupe. J'aurai 18 joueurs avec moi, plus un ou deux jeunes et ça ira très bien. »

Autant dire que le technicien connaît précisément les noms de cette vingtaine de joueurs. Quant aux autres, la solution du prêt leur sera proposée, annonce L’Equipe, qui cite les déceptions du mercato estival : Terence Kongolo, Soualiho Meïté, Rachid Ghezzal et Adama Diakhaby. Seulement utilisé chez les jeunes, l’ancien ailier du FC Barcelone Jordi Mboula est également concerné.

Des départs, mais pas seulement

Tout comme les habitués de l’infirmerie Gabriel Boschilia et Adama Traoré. Enfin, certains jeunes prometteurs comme Kévin N'Doram, Pierre-Daniel Nguinda ainsi que les gardiens Loïc Badiashile et Seydou Sy devront continuer leur progression loin du Rocher. L’ASM prépare donc un gros coup de balai cet hiver. Sans exclure la possibilité de recruter un ou deux éléments.