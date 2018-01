ASM : Le prix de Lemar fait halluciner Liverpool

Dans : Monaco, Premier League, Mercato.

Même s’il affirme que Liverpool n’a pas besoin de compenser le départ de Philippe Coutinho, parti au FC Barcelone, Jürgen Klopp continuerait de chercher le successeur du Brésilien.

Dans l’esprit du manager des Reds, le Monégasque Thomas Lemar (22 ans) serait la recrue idéale. Le technicien allemand s’intéresse au milieu français depuis l’été dernier et n’a pas perdu espoir de le recruter avant la fin du mois de janvier. Et pour cause, Yahoo Sports nous apprend que l’ancien Caennais a déjà trouvé un accord avec le club anglais. Il ne reste plus qu’à s’entendre avec l’AS Monaco, soit la mission la plus difficile.

On le sait, le champion de France ne ferme jamais la porte à un départ si un gros chèque lui parvient. C’est pourquoi Lemar serait autorisé à partir contre 100 M€ ! Rappelons qu’Arsenal était déjà prêt à miser ce montant en toute fin de mercato estival. Mais ce n’est pas le cas de Liverpool qui refuse de monter si haut pour l’international français. Nul doute que Monaco, qui sait que Coutinho a laissé 120 M€ à son ancien club, ne reverra pas son prix à la baisse.