ASM : Le mercato n'est pas fini à Monaco, parole de Vasilyev

Dans : Monaco, Mercato, Bundesliga.

En marge de la présentation des nouvelles recrues de l'AS Monaco, Vadim Vasilyev a fait une confidence pour la suite du mercato estival.

Cet été, le club de la Principauté a déjà recruté une dizaine de joueurs, avec Geubbels, Golovin, Aholou, Pierre-Gabriel, Grandsir, Barreca, Diop ou Pelé. Malgré tout, et comme le début de saison a pu le confirmer avec une lourde défaite dans le Trophée des Champions contre le PSG (0-4) et un petit match nul contre Lille le week-end dernier (0-0), l'effectif de Leonardo Jardim reste limité. Ce qui signifie donc que l'ASM pourrait accueillir de nouveaux joueurs avant le 31 août. Selon Bild, Benjamin Henrichs, le latéral droit allemand du Bayer Leverkusen, est même « en contact avancé » avec le club du Rocher. Une piste plus ou moins confirmée par Vadim Vasilyev.

« Les rumeurs vont courir jusqu’à la fin du mercato, on le sait très bien. Dans les grandes lignes, l’équipe est faite. Mais nous restons attentifs, si de belles opportunités se présentent. Je ne peux pas en dire plus. L’équipe est bien. Henrichs ? S’il y a une opportunité, je n’hésiterai pas, surtout si nous sommes dans la continuité du projet », a avoué, en conférence de presse, le vice-président de Monaco, qui estime donc que le recrutement monégasque n'est pas encore terminé, vu que des jeunes joueurs prometteurs sont encore pistés.