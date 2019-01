ASM : Le chouchou de Thierry Henry sur le départ pour 20 ME !

Dans : Monaco, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Promu capitaine de l’ASM par Thierry Henry, Youri Tielemans pourrait quitter la Principauté en fin de mercato, quelques jours après le Français.

En effet, son départ est évoqué avec de plus en plus d’insistance du côté de la Premier League, et plus précisément à Leicester, où Claude Puel apprécie son profil de milieu relayeur « box to box ». Tandis qu’un échange avec Adrien Silva a été évoqué, un transfert sec de l’international belge pourrait finalement aboutir.

A en croire les informations obtenues par Sky Sports, les Foxes ont d’ores et déjà proposé 20 ME aux dirigeants de l’AS Monaco pour le transfert du Diable Rouge. Reste à savoir quelle sera la décision du club princier, mais également du joueur, loin d’être le chouchou de Leonardo Jardim. Avec les arrivées de Cesc Fabregas mais également de William Vainqueur, la concurrence sera en plus accrue pour un Youri Tielemans qui pourrait bien se laisser séduire par cette proposition britannique…