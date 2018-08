ASM : LdC, Mercato... Vadim Vasilyev a le sourire

Dans : Monaco, Ligue des Champions, Coupe d'Europe, Mercato.

Vadim Vasilyev, président de l'AS Monaco, après le tirage au sort de la Ligue des Champions : « Ce tirage est dur, mais excitant. Il y a deux favoris : l'Atlético Madrid et Dortmund. L'Atléti, c'est l'une des meilleures équipes du monde. Le Borussia, c'est une très bonne formation. On a des souvenirs particuliers là-bas. On a fait un parcours exceptionnel il y a deux saisons, et puis il y a eu cet attentat en Allemagne... On est le challenger de ce groupe. Après, il y a aussi le FC Bruges. Ce sera aussi particulier d'y jouer, car on est propriétaire du Cercle. Des supporters vont venir nous soutenir là-bas. Ce groupe est fantastique. On aura trois belles affiches au Louis II. On est ravi. On attend avec impatience le début de cette C1. L'ambition, c'est de montrer une belle image de l'ASM. On veut faire mieux que l'an passé. Le mercato ? Nacer Chadli arrive. On a trouvé un accord avec WBA. Il passe sa visite médicale ce soir. On va bientôt annoncer son transfert. Sauf quelque chose d'incroyable, ce sera notre dernière recrue de l'été. Et Falcao va rester avec nous », a-t-il avoué sur RMC.