ASM : L'intouchable Lemar, la promesse Pellegri et la future recrue

Dans : Monaco, Mercato.

Marché hivernal moins agité qu’à l’habitude pour Monaco, mais le club de la Principauté n’a pas dit son dernier mot. En effet, avec le départ de Guido Carrillo pour Southampton, l’arrivée d’un buteur est attendue, comme l’a confirmé son dirigeant en charge du marché des transferts. « A l’heure actuelle, on n’a pas trouvé le bon rapport qualité-prix parce que le marché est devenu vraiment fou. Je ne veux pas faire des bêtises », a expliqué Vadim Vasilyev, qui cherche donc la perle rare en attaque, même s’il vient de recruter une très grande promesse à ce poste, le très jeune italien Pietro Pellegri.

« C’est un grand espoir du football européen. Je le confirme. C’est une grande fierté car c’est la preuve que l’AS Monaco attire les meilleurs talents européens. On a eu une concurrence très forte jusqu’à la dernière minute. Ce n’est pas l’argent mais le joueur et son entourage qui ont tranché. On a prouvé qu’ici, les jeunes peuvent réussir puis partir un jour dans les plus grands clubs du monde. C'est la force de notre projet. Les gens se disent qu'on transfère les joueurs et que ce n'est que l'argent. Non, c'est du sportif. Si vous ne laissez jamais partir un joueur, les autres ne vont pas venir. L'exemple de Martial, de Mbappé, fait rêver les jeunes. Et ils choisiront Monaco », explique le dirigeant russe, qui a également évoqué sur RMC le sujet des départs. Ainsi, ni Thomas Lemar, ni Fabinho ne changeront d’air.

« Ce n’est pas à l’ordre du jour. On dira non parce que les objectifs sont clairs. Sans des joueurs importants comme Lemar, on n’y arrivera pas », a promis le vice-président de l’ASM, qui va devoir se méfier tout de même avec les clubs anglais capables de casser leur géante tirelire dans les dernières heures du marché des transferts.