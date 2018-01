ASM : Keita Baldé répond à ses courtisans au mercato

Dans : Monaco, Mercato, Serie A, Premier League.

Courtisé de tous les côtés en cette fin de mercato hivernal, Keita Baldé ne quittera pas l'AS Monaco au cours des derniers jours de ce mois de janvier.

Débarqué l'été dernier sur le Rocher en provenance de la Lazio Rome, contre un chèque de 30 millions d'euros, Keita Baldé a signé un contrat de cinq ans. Et il compte bien le respecter encore quelques mois. Dans le viseur de grands clubs européens, comme Naples, qui s'est même vu refuser une offre de 45 ME pendant ce marché, mais aussi Liverpool et Arsenal, l'international sénégalais ne bougera pas cet hiver. Auteur de six buts et de deux passes décisives en 16 matchs de Ligue 1 depuis son arrivée, l'attaquant de 22 ans a confirmé et entériné son choix.

« J'ai vu partout cet intérêt du Napoli. Mais ma tête est à Monaco maintenant, et pas à une autre équipe. L'an dernier je regardais beaucoup le championnat français et en particulier Monaco. Ça faisait deux ans qu'ils m'appelaient pour venir. Tout le monde connaît Monaco, c'est un grand club, l'an dernier il a gagné le Championnat et est arrivé en demi finale de Champions League. Cela fait longtemps qu'ils font très bien les choses », a avoué, sur Canal +, Baldé, qui sait très bien qu'il a encore beaucoup de progrès à faire dans la Principauté pour devenir un grand joueur, et ainsi rejoindre légitimement un top club européen.