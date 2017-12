ASM : Jardim veut larguer deux indésirables au mercato

Dans : Monaco, Mercato, Ligue 1.

Très actif cet été, Monaco ne devrait pas l’être moins lors du mercato hivernal. En effet, plusieurs joueurs recrutés au mois de juillet 2017 ressemblent de plus en plus à une erreur de casting, ce qui pourrait pousser la direction de l’ASM à vendre dès janvier. Ainsi, France Football indique que deux éléments sont plus que jamais sur le départ : Terence Konogolo et Souhaliho Meité.

Recruté en provenance du Feyenoord Rotterdam, le premier cité a débarqué en Principauté pour combler le départ de Benjamin Mendy à Manchester City. Cela ressemble plutôt à un fiasco pour l’instant, puisque c’est Jorge qui est le titulaire de Leonardo Jardim sur le côté gauche de la défense.

En ce qui concerne Souhaliho Meité, la donne est encore différente puisque l’ancien milieu de terrain de Zulte Waregem n’a quasiment pas eu sa chance avec l’ASM cette saison. Pas convaincu par ce qu’il a vu à l’entraînement, Leonardo Jardim souhaite ainsi s’en séparer et l’AS Saint-Etienne a déjà manifesté son intérêt. Une chose est sûre, il va (encore) y avoir du mouvement à Monaco. Comme à chaque mercato depuis l’arrivée de Dmitri Rybolovlev, finalement…